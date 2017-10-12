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Bakan uyardı: Silahlar Türkiye'ye dönecek!

Bakan uyardı: Silahlar Türkiye'ye dönecek!.15853
  • Giriş : 12.10.2017 / 12:43:00
  • Güncelleme : 12.10.2017 / 12:46:53

Milli Savunma Bakanı Canikli, ABD-Türkiye ilişkilerini yorumladı.

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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaşanan vize yasağı krizi ile ilgili açıklama yaptı ve terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'ye ABD'nin yaptığı yardımları eleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Canikli: "Müttefikimiz, dostumuz ABD, DEAŞ ile mücadele için arazide bu YPG terör örgütüyle şu anda birlikte, DEAŞ'a karşı birlikte, ortak çalışma yapıyor. DEAŞ'a karşı. Yaklaşık, bizim tespitlerimize göre 40-50 bin kişilik bir orduyu donatacak silah-mühimmat desteği sağladı ki DEAŞ için, DEAŞ'a karşı savaşsın diye. ABD bunu bu amaçla yapıyor, bunu biliyoruz ama o terör örgütünün de nihai hedefi Türkiye. DEAŞ bittiğinde, ki bitmek üzere, o silahların tamamı Türkiye'ye dönecek."

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