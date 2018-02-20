Bakan: Sivil kayıpların yalan olduğu ispat edildi
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'i temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamasında sivil kayıpların yalan olduğunu ispat ettiğini duyurdu.
Çelik, "Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de Zeytin Dalı operasyonuyla güçlü bir mücadele verirken her gün bize sivil kayıplardan bahsediyorlar. O sivil kayıpların yalan haber olduğunu ispat ettik" dedi.
Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi 37. Toplantısı'nda, AB'nin halklara doğru derinleşmedikçe, yayılmadıkça Avrupa halkları ve değerlerini tehdit eden aşırı sağın, göçmen düşmanlığının ve yabancı düşmanlığın yükselmesi gibi birtakım tehditlerle karşı karşıya kaldığını söyledi.
Avrupa'ya tehdidin, kendi bünyesindeki "aşırı" unsurlardan geldiğini vurgulayan Çelik, "Bu sivil toplum diyaloğuna önem verdiğimi, kıymetli bulduğumu belirtmek isterim" ifadesini kullandı.
Bakan Ömer Çelik, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra pek çok yerde çifte standartla karşılaştıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:
"Avrupa'da ilk kınama mesajı çok vahim ve yanlıştı. AB adına Türkiye'deki darbe girişimi adına verilen ilk mesaj, 'Taraflara itidal tavsiye ediyoruz' şeklindeydi. Yani, bizi öldürmek isteyenlerle bunlara karşı mücadele eden halkımızı eşit tutarak, itidal tavsiye eden bir mesaj çıkmıştı. Tabii ki sonrasında çok sağduyulu mesajlar geldi. Çifte standarda düşmeyen ve Türk halkının tepkisini doğru anlayan yegane platform bu platformdur. Şimdiye kadar, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunulan tek toplantı bu toplantıdır."
Çelik, Türkiye'nin Afrin'de güçlü bir terörle mücadele çalışmasını yürüttüğünü vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bu terörle mücadelemiz BM başta olmak üzere uluslararası hukuka tamamen uygundur. Bulgaristan'da, Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısına katıldım. Orada şöyle birtakım cümleler duydum, 'Biz sizin bu terörle mücadelenizin DAEŞ'le mücadelenizi zayıflatacağını düşünüyoruz.' Bu kesinlikle doğru değildir. Türkiye'nin, sahada DAEŞ'le en güçlü mücadele eden ülke olduğu açık ve nettir. Biz başkaları gibi sadece sözle değil, bizatihi Fırat Kalkanı Operasyonu'yla ve ondan önceki operasyonlarımızla da DAEŞ'le en güçlü mücadele eden ülkeyiz. Türkiye Cumhuriyeti devleti insanlarımız DAEŞ tarafından bir saldırıya uğradığı zaman Avrupa'nın pek çok ülkesinde kamu binalarına ve diğer binalara Türk bayrağı yansıtarak, bizimle dayanışma içinde olduğunu gösteriyor dostlarımız. Buna müteşekkiriz, uğradığımızı saldırılar sonrasında bayrağımızın binalara yansıtılarak bu dayanışmanın gösterilmesinden. Buna teşekkür etmekle birlikte, aynı şekilde PKK saldırısına uğradığımız zaman, güvenlik güçlerimiz şehit olduğu zaman, insanlarımızı kaybettiğimiz zaman bu dayanışmayı görmüyoruz. Hiçbir PKK saldırısından sonra Türkiye ile dayanışma için, Türkiye'ye başsağlığı dilemek için Avrupa'nın kamu binalarına Türk bayrağının yansıtıldığını görmedim. Bu çifte standarda dikkatinizi çekiyorum."
"Biz DAEŞ'le mücadele ederken bizi destekleyen ve desteğini beyan eden bazı dostlarımız yine bir terör örgütü olan PKK'nın Suriye'deki şubesi PYD ve YPG ile mücadele ederken bu desteği göstermiyorlar. Terör örgütleri konusunda tutarlı olmak gerekir." diyen Bakan Çelik, şunları kaydetti:
"Ülkemize 200'ün üzerinde roket, top mermisi atılmıştır, sivil insanlarımız hayatını kaybetmiştir. Biz sivil insanlarımız hayatını kaybederken, 'Sivil kayıplar konusunda endişeliyiz' diye bir cümle duymadık. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de Zeytin Dalı Operasyonu'yla güçlü bir mücadele verirken her gün bize sivil kayıplardan bahsediyorlar. O sivil kayıpların yalan haber olduğunu ispat ettik. Çatışma hukukuna uygun bir mücadele verilmektedir ve burada da hem PKK ile hem DAEŞ'le mücadele edilmektedir. Bazı basın yayın organlarında bu sanki Kürtlere karşı bir operasyonmuş gibi sunuluyor. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Bizim mücadelemiz terör örgütlerine karşıdır."
"BURADAN MEYDAN OKUYORUM"
Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini değerlendiren Çelik, şunları kaydetti:
"Buradan meydan okuyorum, desinler ki bize '2019'da üyelik perspektifi veriyoruz ya da 2020'de üyelik perspektifi veriyoruz.' Bütün fasılları açmaya ve kapatmaya, bütün hazırlıkları yapmaya hazırız."
NTV
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