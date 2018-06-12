Bakan: Son operasyon farklı
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kandil operasyonu ile ilgili açıklama yaptı ve son operasyonun diğerlerinden farklı olduğunu, terör ortadan kaldırılana kadar Kuzey Irak'ta kalınacağını belirtti.
Canikli ' Üsleri oluşturduk, yeni sürece geçiyoruz. Şimdiki hedefimiz daha farklı, şimdi orada terörü tamamen ortadan kaldırana kadar kalıcı olacağız. Kuzey Irak'ta kalacağız. Önceden planladık, seçimle ilgisi yok " dedi.
TRT
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