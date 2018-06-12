Facebook Twitter Rss

Bakan: Son operasyon farklı

Bakan: Son operasyon farklı.15396
  • Giriş : 12.06.2018 / 12:21:00

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kandil operasyonu hakkında açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kandil operasyonu ile ilgili açıklama yaptı ve son operasyonun diğerlerinden farklı olduğunu, terör ortadan kaldırılana kadar Kuzey Irak'ta kalınacağını belirtti.

Canikli ' Üsleri oluşturduk, yeni sürece geçiyoruz. Şimdiki hedefimiz daha farklı, şimdi orada terörü  tamamen ortadan kaldırana kadar kalıcı olacağız. Kuzey Irak'ta kalacağız. Önceden planladık, seçimle ilgisi yok " dedi.

TRT

AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması!

Donald Trump: Kuzey Kore'ye gideceğim!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Bakan'dan Demirtaş yanıtı!

Bakan'dan Demirtaş yanıtı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demirtaş ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başbakan: Millet sizinle mi uğraşacak!

Başbakan: Millet sizinle mi uğraşacak!

Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ üzerinden CHP'ye yüklendi.

 

Başbakan'dan AB'ye üyelik mesajı!

Başbakan'dan AB'ye üyelik mesajı!

Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Birliği'ne üyelik süreci ile ilgili açıklama yaptı.

İYİ Parti'ye FETÖ şoku!

İYİ Parti'ye FETÖ şoku!

FETÖ soruşturması kapsamında İYİ Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa B. tutuklandı.

 

Çavuşoğlu: Kandil'i dümdüz ederiz

Çavuşoğlu: Kandil'i dümdüz ederiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kandil operasyonu hakkında konuştu.

Akşener: Suriyelileri ülkeden yollayacağız

Akşener: Suriyelileri ülkeden yollayacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Suriyelilerle ilgili vaatte bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya