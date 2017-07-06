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Bakan: Teklifi elimizin tersiyle itiyoruz

Bakan: Teklifi elimizin tersiyle itiyoruz.15813
  • Giriş : 06.07.2017 / 11:11:00

AB Bakanı Çelik, AP'nin Türkiye raporu ile ilgili açıklama yaptı.

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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun oylayacağı Türkiye raporu ile ilgili konuştu ve tekliflerin hepsinin reddedildiğini bildirdi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, "Şöyle bir şey söz konusu değil. Türkiye ile AB arasında katılım müzakereleri olmasın, onun yerine 'terör, göç ya da diğer alanlarda güçlü bir iş birliği' şeklindeki tekliflerin hepsini elimizin tersiyle itiyoruz. Bu tekliflere kapı açanlar esasında birilerinin Avrupa projesini baltalamasına da kapı açıyorlar. Bunlar sağlıklı teklifler değil. Bir gün Türkiye ya da 28 AB ülkesi böyle bir karar vermeye yaklaşırsa o başka bir meseledir." dedi

TRT

 

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