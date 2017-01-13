Bakan: TL değer kazanacak
Yükselen dolar ve Euro ile sarsılan piyasalarla ilgili açıklama Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'den geldi. Zeybekçi, dövizdeki spekülatif hareketlere karşı Türkiye'nin elindeki silahı kullanacağını söyledi.
Türkiye ekonomisinin güçlü olduğunun altını çizen Zeybekci şunları söyledi: "Ekonomiye yönelik denemeler ve sınamalara Türkiye fırsat vermeyecektir. Her daim olan ellerinde 50-60 milyon doları olan spekülatörler var. Yukarı doğru giderken de aşağı yönlü giderken de kazanabilen bir ekip var. Maalesef bu ortamda olan küçük yatırımcıya olur. 3-5 bin dolarla bu tür hareket yapmak isteyen vatandaşlarımıza olan olur. Türkiye, diğer gelişmekte olan para birimleriyle uyumlu hale gelecektir. Bu geldiğimiz nokta dönecektir, TL değer kazanacaktı".
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