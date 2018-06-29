Bakan, Trump'ın ne söylediğini açıkladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye sığınmacılar için vadedilen yardımı kabul etmesini yorumladı ve Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'ın ne söylediğini açıkladı.
Çavuşoğlu, 'Umarım ilk dilimdeki bürokrasiden ders alınır, bu sefer daha hızlı şekilde uygulama olur. Paralar aktarılır ve Suriyeli mültecilere proje olarak döner' dedi. Vize serbestisi hakkında da konuşan Çavuşoğlu 'Eğer AB gerçekten samimiyse biz bu konuyu da aşarız. İstemezlerse olmaz. Ama o zaman göç anlaşması da geri kabul anlaşması da olmaz. Bu tehdit ya da şantaj değil. Her iki taraf da yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekiyor' diye konuştu. Dışişleri Bakanı F-35'ler konusunda ABD ile yaşanan sorun için de şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız telefon görüşmesinde Trump’a söyledi. Trump da gerekli adımı atacağını söyledi. Burada esas karar yönetimindir, Trump yönetimi de bu konuda kararlı. Seçildiği günden bu yana Başkan Trump Türkiye’ye önem veriyor. Bu yol haritalarının ve çalışma gruplarının oluşturulmasında cumhurbaşkanımız ile ikisinin liderliği çok önemli gerçekten. F-35’in tesliminde bir sorun yok."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV televizyonunda soruları yanıtladı. Çavuşoğlu'nun konuşması özetle şöyle: "AB ile göç anlaşmasını imzaladığımız zaman 3+3 milyar Euro taahhüdü vardı, göçmenlere harcamak için. İlk 3 milyar Euro 2016 sonu itibariyle aktarılacaktı. Fakat AB’nin bürokrasisi ve prosedürleri bunu geciktirdi. Son zamanlarda hızlandırdığını görüyoruz. Diğer taraftan Türkiye olarak biz de Suriyeli mültecilere yönelik projelere de hız vermemiz gerekiyor ki bir eşgüdüm var. Şimdi 2018 yılı sonuna kadar vermeyi taahhüt ettikleri 3 milyar euronun onayı çıktı. Umarım ilk dilimdeki bürokrasiden ders alınır, bu sefer daha hızlı şekilde uygulama olur. Paralar aktarılır ve Suriyeli mültecilere proje olarak döner. AB’nin bu anlamda sözünü tutması önemli. Ama daha hızlı davranması gerektiğini de AB’ye hatırlatıyoruz.
Esas göçmenlerin geldiği ülkede bunu durdurmak lazım. İşsizlik mi var, terör mü var, kıtlık mı var, açlık mı var başka sebep de olabilir. Dolayısıyla bu göçmenlerin terk ettiği ülkelerde bu sorunları çözmek önemli. Afrika ülkelerinden bu Kuzey Afrika ülkelerine göçmen geldikten sonra istediğiniz kadar para yardımı yapın onları durduramazsın. Bu kadar insan hayatını riske ederek, Avrupa ülkelerine gelmeye çalışıyorsa bunu sadece o ülkelere para vererek durduramazsınız. İşi kökünde çözmek lazım. Bakınız şimdi açıklandı resmi rakamlar. 2017 yılında Türkiye’nin yaptığı insani yardım ve kalkınma yardım miktarı 8 milyar dolar. Tüm AB kurumlarının yaptığı yardım ise 2,5 milyar doların altında."
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
AK Parti Kongresi için flaş açıklama
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kongresi hakkında bilgi verdi.
Erdoğan: Ayaklarımızın altına alacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele konusunda önemli mesajlar verdi.
Kılıçdaroğlu: İnce ile oturup konuşacağız
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinde yaşananları değerlendirdi.
CHP'den Kılıçdaroğlu yorumu: Misyonu bitti
Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde istenmeyen adam oldu.