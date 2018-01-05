Bakan: Tuvalet izni almış otel yapmış!
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, otelde düzenlenen 'Dört Mevsim Uludağ Çalıştayı''nda yaptığı açıklamada Uludağ'da yükselen kaçak inşaatlarla ilgili konuştu.
Çalıştaya; Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun yanı sıra Bursa Valisi İzzettin Küçük, milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Nurettin Taş ve davetliler katıldı.
Burada bir konuşma yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak turizmcilere ne gerekiyorsa vermek bizim boynumuzun borcu. Uludağ'a çok para harcayacak turistleri çekmek gerekir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak her türlü desteğe hazırız. Uludağ'ı birlikte yöneteceğiz.
Burası kamu kurumlarının yatakhanesi değil. Bu yanlış bir politika. Kim olursa olsun, bütün kamu binaları yıkılacak.
"Bizim DSİ vardı; 'Eğitim yapıyoruz' dediler, 'Eğitimi başka bir yerde yapın' dedik, orayı yıktık. Kaçak, uydurma şeyler yapılmış. Adam tuvalet izni almış, otel yapmış. Bunların da gereğini yaptık. Bugun, 12 tesisin temelini atacağız. Sarıalan'da derme çatma binalar vardı. Bundan sonra çöp kutusu dahi estetik olacak. Ağaç kesmeden aralarına orman köşklerini yaptık. Burada bazı eksikler var. Kongre oteli, yer altı otoparkı, buradaki pistlerin de uluslararası standartlara uygun olması lazım. Dünyadaki en güzel kayak merkezi burada olacak. Kongre merkezi, spor merkezi, sağlık merkezi burada olacak. Eksikler varsa beni tenkit etmekle başlayın. Önümüzdeki yıl ocak ayında dünyada tanınmış liderleri çağırarak bir zirve yapalım dediler. Uludağ zirvesi olsun. İsmi için de bir şeyler düşündük. Arkadaşlara bununla ilgili talimat verdik. Finansman konusu önemli. Bu konuda çok önemli atılım yaptık. Buradaki otellerin yenilenmesi için bir çalışma yapılacak. Tanıtım eksikliği de var. Bir grup da tanıtıma önem verecek. Bir logoyla 'Uludağ bu' diyeceğiz. Bursa'ya çok önem veriyoruz.
Uludağ tek bir özelliği ele alınacak bir dağ değil. Doğal güzelliği, turizmi, tabiat sporları var. Ama Uludağ, kış turizmiyle anılır olmuş. Kendisini 4 ay ile sınırlandırmış. Aslında yazın burası cıvıl cıvıl, ayak basacak yer yok. Tüm Bursalıların zevk içerisinde bulunduğu bir yer. Burayı, tüm Türkiye'nin ve dünyanın istifadesine sunalım. Türkiye kazansın, markası artsın. Burası, önümüzdeki süreçte kongre merkezi olma bakımından bize ivme katacak. İnşallah Uludağ'ı kongre merkezi yapacağız.”
NTV
DİĞER HABERLER
Fatih'te yangın! Ekipler olay yerine geldi
İstanbul Fatih'te çıkan yangında anne ve çocuğu son anda kurtuldu.
Cahit Nakıboğlu tutuklandı
Ünlü iş adamı Cahit Nakıboğlu, savcının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.
Münir Özkul'un kızı: Asılsız haberler çıktı
Ünlü sanatçı Münir Özkul'un kızı Güner Özkul ile ilgili açıklama geldi.
Nuri Ergin'in oğlu gözaltına alındı!
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden olan Nuri Ergin'in oğlu gözaltına alındı.
Sağlık Bakanlığı 2 ili uyardı!
Sağlık Bakanlığı'ndan İzmir ve Ankara'da yaşayan vatandaşlara uyarı geldi.
Madencileri taşıyan minibüs takla attı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde madencileri taşıyan minibüs takla attı.