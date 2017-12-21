Bakan uyardı: 3 güne dikkat!
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, soğuk havalarla ilgili vatandaşları uyardı. Eroğlu, son 44 yılın en kurak yılının 2017 yılı olduğunu belirti ve Cuma, cumartesi ve pazar günü yağış olacağını belirtti.
Veysel Eroğlu, Türkiye'nin su zengini bil ülke olmadığına dikkat çekti. Türkiye'nin yarı kurak bir iklime sahip olduğunu söyleyen Bakan Eroğlu, susuzluğa karşı önlemler aldıklarını ifade ederek, "Ankara'da yağış olmazsa bile dört ay yetecek su var" şeklinde konuştu.
'İÇME SUYU SIKINTISI YAŞAYAN BİR İLİMİZ YOK'
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "İçme suyu sıkıntısı yaşayan bir ilimiz yok, biz tedbirimizi aldık. Birkaç ilimiz var onlara da önlem aldık" ifadelerini kullandı. Eroğlu, Kilis ve Gaziantep'in Suriyeli mülteciler nedeniyle yoğun nüfus artışına maruz kaldığını oluşan problemlerin de yeni projelerle giderildiğini ifade etti.
HÜRRİYET
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