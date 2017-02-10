Bakan: YÖK Başkanı telefona çıkmadı
Olağanüstü Hal (OHAL) çerçevesinde çıkarılan yeni Kanun Hükmünde Kararnameler ile 330 akademisyenin üniversitelerden uzaklaştırılması muhalefetle iktidar arasında gerilimin artmasına neden oldu.
İhraçlara tepki gösteren bazı üyeler, “Bu yapılan AK Parti’ye tersinden operasyondur” dediler. Bazı üyeler, “Dün YÖK Başkanı’nı aradık, gerekçelerini sormak için telefonlarımıza bile çıkmadı” diye tepki gösterdiler. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, bu konuda çok eleştiri olduğunu, listenin yeniden değerlendirilmek üzere YÖK’e gönderileceğini, yanlışların düzeltileceğini söyledi.
AK Parti Grup Yönetim Kurulu’nun dünkü toplantısının büyük bölümünü terör örgütleriyle hiçbir ilgisi olmayan akademisyenlerin üniversitelerden atılması oluşturdu. Konu
AK Parti milletvekilleri tarafından gündeme getirildi. Toplantıda söz alan üyeler, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’ye akademisyenlerle ilgili listeyi kimin hazırladığını sordular. Listede adı geçen çok sayıda akademisyeni yakından tanıdıklarını, herhangi bir örgütle ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığını belirttiler. Bu isimlerin bazılarıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çalışmalar yaptıklarını ifade ettiler.
AK PARTİ’YE OPERASYON
Üyeler, “Bu yapılan AK Parti’ye tersinden operasyondur. AK Parti’nin sosyolojisine aykırıdır. Geçmişte bize yapıldığını iddia ettiğimiz konuların aynısı şimdi başkalarına yapılıyor” dediler. Bazı üyeler, “Dün YÖK Başkanı’nı aradık, gerekçelerini sormak için telefonlarımıza bile çıkmadı” diye tepki gösterdiler. AK Parti Grup Yönetim Kurulu toplantısının büyük bölümünü bu tartışma aldı.
Canikli, bunun üzerine listenin YÖK tarafından hazırlandığını, akademisyenlerle ilgili kararlar konusunda zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını ve bunları düzeltme yoluna gittiklerini ifade etti. Canikli, son kararname ile gündeme gelen eleştirilerin de değerlendirileceğini ve listenin YÖK tarafından yeniden değerlendirilmesinin isteneceğini söyledi.
HÜRRİYET
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