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Bakan: YPG, Menbiç'i terk ediyor

Bakan: YPG, Menbiç'i terk ediyor.18482
  • Giriş : 21.06.2018 / 11:57:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, terör örgütü YPG ile ilgili açıklama yaptı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG ile ilgili açıklama yaptı ve örgütün Menbiç'in merkezini 4 Temmuz'da terk edeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlür Çavuşoğlu, Menbiç'te ABD'nin terör örgütü YPG'ye verdiği silahlar konusunda "Amerika nasıl verdiyse silahları da geri alacak" dedi.

F-35 uçaklarının teslimatı konusunda ise Çavuşoğlu: "Uçak teslimatı yapılacak. 2020'ye kadar eğitim çalışmaları olacak. Uçakların Türkiye'ye gelmesi 2020 yılında olacak." ifadesini kullandı.

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