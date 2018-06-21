Bakan: YPG, Menbiç'i terk ediyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG ile ilgili açıklama yaptı ve örgütün Menbiç'in merkezini 4 Temmuz'da terk edeceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlür Çavuşoğlu, Menbiç'te ABD'nin terör örgütü YPG'ye verdiği silahlar konusunda "Amerika nasıl verdiyse silahları da geri alacak" dedi.
F-35 uçaklarının teslimatı konusunda ise Çavuşoğlu: "Uçak teslimatı yapılacak. 2020'ye kadar eğitim çalışmaları olacak. Uçakların Türkiye'ye gelmesi 2020 yılında olacak." ifadesini kullandı.
HÜRRİYET
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