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Dışişleri Bakanı: YPG'yi destekleyeni vururuz

Dışişleri Bakanı: YPG'yi destekleyeni vururuz.16529
  • Giriş : 21.02.2018 / 12:02:00
  • Güncelleme : 21.02.2018 / 12:01:45

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin operasyonu hakkında bilgi verdi.

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Sepet Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı operasyonu hakkında konuşan Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, YPG terör örgütünü destekleyen kim varsa müdahale edileceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Suriye’deki Esad rejimi ve destekçisi güçlerin Afrin’e gireceği haberlerine ilişkin, “Şu anda Afrin’e rejim güçleri henüz girmedi. Girip girmeyeceği de belli değil. Çelişkili açıklamalar var” dedi. 24 TV’de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları cevaplandıran Çavuşoğlu, bölgeye daha fazla teröristin özellikle doğudan geldiğini belirterek “Girer mi, girebilir mi o başka bir konu. Şu anda rejim ikilemler içinde; YPG mi daha ehvenişer, Türkiye’nin orada olması mı daha iyi? YPG Suriye’yi bölmek istiyor bunun farkında. YPG’nin bir terörist örgüt olduğunu da söylüyor” diye konuştu.  YPG/PKK’nın, DEAŞ gibi bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: YPG ve onu destekleyen kim varsa onlara karşı müdahale ederiz, etmek durumundayız çünkü artık bu bizim için hayati bir tehdittir. Bugün müdahale etmezsem, bugün bu tehdidi ortadan kaldırmazsam yarın bu tehdit karşıma büyüyerek tekrar çıkacaktır. YPG’ye karşı kim mücadele ederse tamam. Ama YPG’yi kim korumaya kalkarsa bizim için eşittir YPG. Çavuşoğlu, Esad rejiminin Şebbiha milislerini Afrin’e kaydırdığı yönündeki haberlere ilişkin “Tam olarak böyle bir bilgi yok. İstihbaratımıza sormak lazım tabii ama kim olursa olsun ABD de gelse bu geçerli, İran da gelse geçerli, Şii milis veya o milis bu milis fark etmez. Bize saldıran bir terör örgütünü korumak için kim gelirse gelsin söylediklerimiz geçerlidir” dedi.

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