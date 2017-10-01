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Bakan Zeybekci'den 'Japonya' müjdesi!

Bakan Zeybekci'den 'Japonya' müjdesi!.17818
  • Giriş : 01.10.2017 / 09:36:00

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kanatlı etinin Japonya’ya ihracatının mümkün hale geldiğini belirtti.

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Bakan Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yaptıkları çalışmaların ardından kanatlı etinin  Japonya’ya ihracatının mümkün hale geldiğini belirterek, “Ülkemizden Japonya’ya yönelik kanatlı eti ihracatının önündeki engeller tamamen kaldırıldı” dedi.

Bakan, Japonya’ya yapılan kanatlı eti ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin önceki senelerde muhtelif hayvan hastalıkları nedeniyle Japonya’ya kanatlı eti ihraç edemediğini anımsatan Zeybekci, bu ülkenin kanatlı eti ve ürünlerinde 3 milyar doları aşan ithalatıyla en önemli pazar konumunda bulunduğunu kaydetti.

‘Önemli bir referans’

Zeybekci, bir ada olması sebebiyle gıda güvenliği ve hijyen uygulamaları konusunda dünyanın en hassas ülkelerinden biri olan Japonya’nın  Türkiye menşeli kanatlı eti ithalatı yasağını kaldırmış olmasının ülke için önemli bir referans teşkil ettiğini vurguladı.

Bakan Zeybekci, “Bu bağlamda Japonya pazarında yer edinilebilmesine yönelik çalışmalar son sürat yürütülüyor. Öte yandan Japonya pazarına giriş çalışmaları diğer Uzakdoğu ülkelerini de kapsayacak şekilde genişletilerek pazar çeşitliliğinin sağlanmasını ve başta kanatlı eti olmak üzere hayvansal ürünlerimizin söz konusu coğrafyadaki pazar payının artırılmasını amaçlıyoruz” dedi.

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