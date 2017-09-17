Facebook Twitter Rss

Bakandan 'taşerona kadro' açıklaması!

Bakandan 'taşerona kadro' açıklaması!.17004
  • Giriş : 17.09.2017 / 17:36:00
  • Güncelleme : 17.09.2017 / 17:42:47

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bu yıl sonuna kadar taşeron işçilere kadro sorununun çözüleceğini söyledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Uzun süredir kadro bekleyen taşeron işçilerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kritik bir açıklama yaptı.

AK Parti Odunpazarı İlçe Teşkilatı'nın 4'üncü Olağan Kongresi'ne katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilere yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, konuyla ilgili çalışanlara yeni yıl girmeden cevap vereceklerini söyledi.

Sarıeroğlu, "Beklenti içinde olan birçok kesim var. Taşeronda çalışan arkadaşlarımız bunlardan en önemlisi. AK Parti olarak bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. İnşallah taşerondaki kardeşlerimizin kamudaki istihdamlarındaki beklentiyi karşılayabilmek için bir aydır Maliye Bakanımız ile çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmayı çok kısa sürede tamamlayarak, kardeşlerimiz ile paylaşacağız. İnşallah sıkıntılarına beklentilerine, taleplerine yeni yasama döneminde yeni yıla girmeden bir cevap vermiş olacağız" diye konuştu.

Bakan Sarıeroğlu, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönemde, çocuk işçilerle ilgili mücadele, kayıt dışı ile mücadele, mevsimlik işçilerle ilgili insan onuruna yaraşır çalışma ile yaşama şartları ile buluşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama bundan sonra temel önceliğimiz büyüme oranlarımızın, istihdam oranlarına da aynı şekilde yansıması olacak. Mesleki Eğitim Kurslarımız devam edecek. İş Başı Eğitim Programları yenilenerek devam edecek. Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz vatandaşlarımız her şeyin en iyisini hak ediyor."

Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Eşit şart talebi: Kadınlarda aynısını almalı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

2 ilde 12 terörist etkisiz hale getirildi!

2 ilde 12 terörist etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları hainlere ölüm yağdırmaya devam ediyor.

Çocukluk aşıları tek iğnede bitebilir!

Çocukluk aşıları tek iğnede bitebilir!

Çocukluk boyunca yapılması gereken tüm aşıların tek bir iğnede yapılmasına yönelik çalışmalarıda öne

 

TEOG kalkıyor! Peki şimdi ne olacak?

TEOG kalkıyor! Peki şimdi ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEOG'un kaldırılması talimatının ardından Bakanlığın planladığı yeni sistem

Hulusi Akar'dan ABD'li komutana rest!

Hulusi Akar'dan ABD'li komutana rest!

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, ABD'li komutanla buluştu.

 

Türkiye 500 gözlemci gönderecek!

Türkiye 500 gözlemci gönderecek!

Astana'dan karar çıktı. Türkiye, İdlib'e 500 gözlemci gönderilecek.

Bakan'dan sıcak hava uyarısı!

Bakan'dan sıcak hava uyarısı!

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, sıcak havalarla ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya