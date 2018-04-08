Bakanlar, Kabil'de askerlerle buluştu
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve beraberlerindeki heyet Afganistan'ın başkenti Kabil'de görevli Türk askerlerini ziyaret etti.
KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİLER
İki bakan ve beraberindeki heyet, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesindeki Jandarma ve Askerlerimizle kahvaltıda buluştu.
DİĞER HABERLER
Irak'ın kuzeyinde 12 hedefe hava harekatı!
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Kuzey Irak bölgesindeki 12 terör hedefinin imha edildi
PKK'ya Irak kapısı kapandı!
Suriye sınırında PKK’ya “dur” diyen TSK, teröristlerin Irak'tan sızmalarını önlemek için harekete ge
Meteoroloji: Sıcak hava geliyor
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre havalar birkaç gün içinde ısınacak.
Uzun yıllar sonra kurtlar yeniden İstanbul'da!
İşte o katilin ifadesi!
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 4 akademisyeni katleden Volkan Bayar’ın olay yerine yedek şarjö