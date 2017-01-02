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Bakanlar Kurulu Beştepe'de toplandı

Bakanlar Kurulu Beştepe'de toplandı.25441
  • Giriş : 02.01.2017 / 15:41:00

Bakanlar Kurulu toplantısı saat 15.20 itibariyle Beştepe'de başladı.

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Bakanlar Kurulu, bugün saat 15.20 itibariyle Başbakan Binali Yıldırım değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantının ana konusu son dönem ülkemizde çoğalan terör saldırıları ile mücadele olacak.

Suriye’de DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik yürütülen Fırat Kalkanı harekatına ilişkin detaylar toplantıda masaya yatırılacak. Yurt içindeki terör olayları da toplantının gündeminde ilk sıralarda yer alacak. Ayrıca, OHAL’in uzatılıp uzatılmaması konusunun da toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

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