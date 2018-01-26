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Bakanlar Kurulu, grev kararını erteledi

Bakanlar Kurulu, grev kararını erteledi.30299
  • Giriş : 26.01.2018 / 09:50:00
  • Güncelleme : 26.01.2018 / 12:37:39

Bakanlar Kurulu kararıyla, metal işçilerinin grev kararı ertelendi.

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Büyüyen Beşik

Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal İşçileri Sendikası ve Çelik-İş Sendikası'nın grev kararlarının ertelendiği duyuruldu.

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