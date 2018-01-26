Bakanlar Kurulu, grev kararını erteledi
Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal İşçileri Sendikası ve Çelik-İş Sendikası'nın grev kararlarının ertelendiği duyuruldu.
TRT
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