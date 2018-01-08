Bakanlar Kurulu'ndan OHAL kararı!
2018 yılının ilk Bakanlar Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ OHAL'in bir daha uzatılacağını belirtti.
2018’in ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapıldı. Bakanlar Kurulu'nun gündeminde OHAL'in süresinin uzatılıp uzatılmayacağı, KHK'lar, yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele, Avrupa Birliği vardı. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, OHAL'in bir defa daha uzatılacağını ifade etti.
Bozdağ'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın bir ifadesi böyle bir algıya yol açtı. Esasında okunduğu vakit Sayın Bakanımızın böyle bir değerlendirmesi yok. Yapılan şey bu konuda iş dünyasından bazı taleplerin dile getirildiği… Hükümetimizin gündeminde böyle bir gündem yoktur. Hiç kimsenin böyle bir beklenti içine girmemesi gerekir.
Sayın Bahçeli bugün bir değerlendirme yaptı. Ben de toplantıyı takip ettim TV’lerden. Sayın Bahçeli saygın bir lider. İkili oynamayan birisi. Neyse o. Sabahki açıklamaları çok net açıklamalar. MHP’nin Cumhurbaşkanı adayı çıkartmayacağını açıkça ifade etti. Bu, MHP’nin kendi kararıdır. Biz buna saygı duyarız.
Sayın Cumhurbaşkanımızın 2019 adaylığında destekleme konusunda açıklaması bizim açımızdan memnuniyet vericidir. AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı malum Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendidir.
2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayımıza destek verecek olması ve bunu bugünden açıklaması memnuniyet verici bir durumdur. Önümüzdeki günlerde ittifak ile ilgili neler olacak göreceğiz.
TRT
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