Bakanlar Kurulu sonrası onu paylaştı
Başbakanlık tarafından bugün toplanan Bakanlar Kurulu sonrası fotoğraf servis edildi. Paylaşılan fotoğrafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk kez yer aldı. Bakanların eksiksiz yer aldığı kare büyük ilgi çekti
Başbakan Yıldırım'ın kabine üyeleri ile toplantı başında teker teker selamlaşması da objektiflere yansıdı.
Fotoğrafta Başbakan’ın hemen yanında Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Mehmet Şimşek'in yer alması dikkat çekti.Binali Yıldırım Başbakan olduktan sonra bir kez Bakanlar Kurulu’ndan bir fotoğraf paylaşılmıştı. O karede ise İçişleri Bakanı olarak Efkan Ala yer almıştı. Efkan Ala 1 Eylül 2016 tarihinde görevini Süleyman Soylu’ya devretmişti.
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