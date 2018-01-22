Bakanlar Kurulu toplanıyor
Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Afrin gündemi ile toplanıyor. Kritik toplantı saat 15.00'te başlayacak.
TRT
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MHP lideri Devlet Bahçeli, Afrin operasyonuyla ilgili açıklamada bulundu.
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