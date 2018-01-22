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Bakanlar Kurulu toplanıyor

Bakanlar Kurulu toplanıyor.23472
  • Giriş : 22.01.2018 / 10:23:00

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanıyor.

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Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Afrin gündemi ile toplanıyor. Kritik toplantı saat 15.00'te başlayacak.

TRT

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