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Hükümetten indirim açıklaması

Hükümetten indirim açıklaması.14391
  • Giriş : 06.02.2017 / 15:38:00
  • Güncelleme : 06.02.2017 / 15:39:22

Bakanlar Toplantısı sonrası Numan Kurtulmuş, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında 11.20'de Çankaya Köşkü'nde toplanan Bakanlar Kurulu sonrası hükümet adına konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, yeni vergi düzenlemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakanlar Kurulu'nun ardından konuşan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Vergilerle ilgili düzenlemeler var. Vergisini geçmiş dönemde eksiksiz ve vaktinde ödeyen vatandaşlar için vergide yüzde 5'e kadar indirim yapılacaktır" dedi. Kurtulmuş, varlık fonuyla ilgili ise "Burada büyük kamu şirketlerinin daha etkin bir şekilde yönetilmesi söz konusudur" ifadesinde bulundu.

Bakanlar Kurulu'nun ardından Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Arge çalışmaları, vergi düzenlemeleri, varlık fonu ve savunma sanayi fonunun devri konularına değinen Kurtulmuş; "Vergisini eksiksiz ve vaktinde ödeyen yurttaşlarımız için vergilerinde yüzde 5'e varabilecek indirim yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu'na yetki verilmiştir. Yabancılara konut satışında bir takım uygulamalar başladı, bu konuda yeni teşviklerin getirilmesi öngörülmektedir" dedi.

"ÜNİVERSİTE VE TÜBİTAK'IN YAPISI ÜZERİNDE DURULMUŞTUR"

Arge çalışmalarıyla ilgili yeni bir teknoloji yönetim modeline ihtiyacın olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Bilim, Sanayi İcra kuruluna dönüştürülmesi, yeni bir yapı kurularak üniversitelerin daha etkin bir şekilde arge çalışmalarına sokulması, özel sektörün bu işi yükleneceği bir ortam hazırlanmaktadır. Üniversite ve TÜBİTAK'ın yapısının üzerinde durulmuştur. Küresel rekabette en önemli alanlardan birisi budur." dedi.

"BU FONUN AKTARILMASININ AMACI..."

Varlık fonuna da değinen Kurtulmuş; "Burada büyük kamu şirketlerinin daha etkin bir şekilde yönetilmesi söz konusudur. Devletin elinde kuvvetli bir kaynak oluşturulması savunulmaktadır. Ekonomik salvolara karşı daha dinamik bir yapıya kavuşması öngörülmektedir. Mühim olan kamunun elinde varlık fonunun oluşturulmasıdır. Bu Türkiye ekonomisinin gücünü göstermek, kuvvetlenmesini sağlamak için garanti mahiyetinde olan bir fondur. Bu fonun aktarılmasının amacı, daha etkin kullanılmasını sağlamaktır." ifadesinde bulundu. 

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