Bakanlar Kurulu toplantısı başladı
Bakanlar Kurulu Çankaya Köşkü'nde saat 11.35 itibariyle toplandı. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıya Anayasa referandumu süreci, terörle mücadele ve ekonomiye dair gelişmeler görüşülecek.
Ayrıca toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları ele alınacak. Fırat Kalkanı Harekatı'nda kritik hedef El Bab tamamen kuşatıldı. Bölgenin terör örgütü DEAŞ'tan tamamen temizlenmesi için yürütülen operasyonlara ilişkin gelimeler de masada. Suriye'de çözüm arayışları ele alınan başlıklardan olacak.Ekonomideki gelişmeler de gündemde.Piyasalardaki son durum ve alınacak tedbirler değerlendirilecek.
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