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Bakanlar Kurulu toplantısı başladı

Bakanlar Kurulu toplantısı başladı.25441
  • Giriş : 20.02.2017 / 15:38:00

Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı başladı.

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Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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