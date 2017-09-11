Bakanlar Kurulu toplantısı başladı
Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığı'nda saat 14.05'te Çankaya Köşkü'nde toplandı.
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Başbakan, belediye başkanlarıyla buluştu
Başbakan Binali Yıldırım, belediye başkanlarıyla görüşme yaptı.
CHP liderinden çarpıcı 'Bahçeli' yorumu
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İçişleri Bakanı Soylu: Bizi seyredin
Terörle mücadelede SİHA'nın önemine değinen Soylu, "Kasım'ın 20'sine kadar dağ, taş, tepe bırakmadan
Erdoğan: Bu çeteyi yok edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'ndan milliyetçilik cevabı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, milliyetçilik tartışmalarına yeni bir boyut getirdi.