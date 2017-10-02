Bakanlar Kurulu toplantısı başladı
Bakanlar Kurulu toplantısı Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında başladı.
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