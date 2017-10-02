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Bakanlar Kurulu toplantısı başladı

Bakanlar Kurulu toplantısı başladı.22152
  • Giriş : 02.10.2017 / 17:04:00

Bakanlar Kurulu toplantısı Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında başladı.

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Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Bakanlar Kurulu toplantısı Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında başladı.

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