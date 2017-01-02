Bakanlar Kurulu toplantısı Külliye'de
Bakanlar Kurulu toplantısı bugün Başbakan Binali Yıldırım değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak.
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Binali Yıldırım, Irak'a gidiyor
Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak'a bir seyahat gerçekleştireceği belirtildi.
Başbakanlık'tan flaş açıklama
Başbakanlık'tan yapılan açıklamada Reina saldırısından sonra yazılan sosyal medya mesajları için açı
Kılıçdaroğlu: Amaçlarına ulaşamayacaklar!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, Reina saldırısından sonra açıklama yaptı.
Erdoğan: Saldırıyı kınıyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıdan sonra yazılı bir açıklama yaptı.
Başbakan: Silahlar ABD menşeili
Başbakan Binali Yıldırım, YPG'nin elindeki silahların ABD menşeili olduğu söyledi.
Başbakan mültecilere seslendi
Başbakan Binali Yıldırım, Öncüpınar Konaklama Merkezi'ni ziyaret etti.