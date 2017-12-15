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Bakanlık açıkladı! İmara açılmıyor

Bakanlık açıkladı! İmara açılmıyor.23829
  • Giriş : 15.12.2017 / 09:21:00

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, tabiat harikası Gölcük ile ilgili açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Basında çıkan iddialara Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlık, Gölcük Tabiat Parkı'nın imara açılacağı iddiaları üzerine yaptığı açıklamasında ağaçlar kesilmeden tesis yapılacağını belirtti.

Herhangi bir şekilde tatil köyü gibi bir yapılaşmanın söz konusu olmadığı ve imara açılmadığı, kır evlerinin orman içi açıklıklar ve ağaçların olmadığı alanlarda ağaç kesilmeden tesis edileceği belirtildi. Ayrıca, vatandaşların faydalanması için yapılacak bu yapılarda ahşap malzeme kullanıldığı ve herhangi bir şekilde betonlaşmaya izin verilmeyeceği vurgulandı.

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