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Bakanlık: Acillerde bekleme süresi kısaldı

Bakanlık: Acillerde bekleme süresi kısaldı.18061
  • Giriş : 06.02.2018 / 17:41:00
  • Güncelleme : 06.02.2018 / 17:44:49

Sağlık Bakanlığı, acil servislerde hastaların bekleme sürelerinin kısaltıldığını duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı'ndan kritik bir açıklama geldi. Yoğunluğu ortadan kaldırmak için harekete geçen bakanlık, acil servislerde hastaların bekleme sürelerinin kısaltıldığını duyurdu.

Acillerde bazı uzman doktorların, 16.00-23.00'te çalışmasını öngören  yeni genelgeyle özellikle 20.00-23.00'te oluşan yoğunluğun önlenmesi amaçlanıyor.

Yeni uygulama hakkında bilgi veren Bakırköy Sadi Konuk  Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş, kendileri  gibi başvuru sayısı bini geçen hastanelerin acillerinde aşırı yoğunluk  oluştuğunu, bunun da hastaların uzun süre beklemesine yol açtığını söyledi.

Güneş, bu durumun da hasta şikayetlerine neden olduğunu ifade ederek,  şöyle konuştu: "Uygulamanın amacı bu şikayetleri ortadan kaldırmak. Acillere  uzatılmış vardiya sistemi getirildi. Acilde, yeşil, sarı ve  kırmızı olmak üzere  3 alan var.  Kırmızı alan daha çok, travma hastaları, ateşli silahlı  yaralamaları, kesici delici alet yaralamaları, düşmeler, trafik kazası gibi acil  olan hastalar. Bunlar için zaten sıfır bekleme süresi ile hizmet veriliyor ve  ayrı bir giriş var. Hatta bu hastaların kayıtları bile gittiği odada yapılır.  Bunlarda bekleme süresi yok. Diğer yeşil ve sarı alanlar asıl bizim yoğun  olduğumuz alanlardır. Bu alanlarda Sağlık Bakanlığımızın talimatıyla yeni dönem  başladı.Yeşil alandaki hastalar daha çok poliklinik düzeyde hizmet alması  gereken, poliklinik düzeyinde tedavisi devam edebilecek hastalardır. Acile gelen  hastalarımızda sıralamaya koyduğumuz da yaklaşık bunların yüzde 70-80'i yeşil  alan dediğimiz bu hastalardan oluşuyor. Bu da büyük bir birikme sebep oluyordu.  Yeni düzenlemeyle yeşil alandaki birikmeyi azaltıp, Uzamış Vardiya Poliklinikleri  dediğimiz yeşil alana yönlendireceğiz. Yeşil 2 alan dediğimiz bu alanda 7/24  hizmet veremeye devam edeceğiz."

Vatandaşın da uygulamadan çok memnun olduğunu aktaran Güneş, "Hastalar  için bekleme bizim hastanemizde 32 dakika civarındaydı şuan itibarıyla 12 hatta 7  dakikaya inmiş vaziyette. Bu durum aynı zamanda hasta üzerinde stresi de yok  ediyor. Bu şekilde dünya standartlarını yakalamış olduk." dedi.

Güneş, uygulamanın Türkiye genelinde yaklaşık 60 hastanede hayata  geçirildiğini, özellikle acillerde yoğunluk yaşanan hastanelerin seçildiğini  kaydetti.

Acile gelen hasta yakını Şehri Alparslan ise sinüzit nedeniyle baş  ağrısı yaşayan oğlunu hastaneyi getirdiğini ifade ederek, şunları anlattı:

"Üç gün önce de acile gelmiştik. Bugün ateşi düşmeyince yine geldik.  Acile gelirken çok kalabalık olacağını tahmin etmiştim ama şu an bu sakinliği  görünce çok mutlu oldum. Evde kronik rahatsızlığı olan bir çocuğumu bıraktım. O  yüzden bir an önce işimi bitirip gitmem lazım. Bu uygulama ile artık acillerde  uzun süre beklemek zorunda değiliz. Hasta oğlum nedeniyle çok hastane gördüm. 15  yıl önce hastanelerin durumu çok kötüydü. Çok eziyetler çektim. Sabah 5'te  giderdim ya sıra numarası alır ya alamazdım ama şimdi randevu alıp gidiyoruz.  Beklemeden muayene oluyoruz. Artık ilaçlarım evime gönderiliyor."

Kezban Enük de kendisi ve oğlunun soğuk algınlığı nedeniyle acile  geldiklerini belirterek, eskiden olduğu gibi uzun süre acilde kuyrukta beklemek  zorunda kalmamaktan çok memnun olduklarını dile getirdi.

Enük, bazen acilde 2-3 saat kadar sıra beklediklerini vurgulayarak,  "Acile daha şimdi geldim hemen müdahale edildi, beklemek zorunda kalmadık. Bu  benim için de diğer hastalar için de olumlu bir gelişme." diye konuştu.

TRT

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