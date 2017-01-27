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Bakanlık harekete geçti! Kapatılıyor

Bakanlık harekete geçti! Kapatılıyor.23082
  • Giriş : 27.01.2017 / 07:44:00

İçişleri Bakanlığı, son dönem çoğalan ödev evleri ile ilgili harekete geçti.

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Dershanelerin kapatılması ile ödev evi, eğitim danışmanı, ödev koçu, ödev merkezi, kariyer rehberi gibi isimlerle faaliyet gösteren ve terör örgütü propagandası yapan yerler için İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

FETÖ, DHKP-C ve PKK gibi terör örgütlerinin çocukların beynini yıkamak için bu tür merkezlerde 'eğitim' adı altında faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle izinsiz faaliyet yürüten merkezlerle ilgili olarak valiliklere para cezası ile birlikte kapatma işleminin uygulama yetkisi verildi. Maliye Bakanlığı ise bundan sonra her ne isimle olursa olsun eğitim faaliyeti yürütecek merkezlere MEB onayı olmadan işyeri açma izni vermeyecek.

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