Bakanlık'tan ekmeğe zam yalanlaması
Ticaret Bakanlığı, basında yer alan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de tepki gösterdiği yüzde 15 zam geldiği haberlerini yalanladı.
Ticaret Bakanlığı, "Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ne ülke genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu doğrultuda ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması yaptı.
TRT
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