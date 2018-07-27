Facebook Twitter Rss

Bakanlık'tan ekmeğe zam yalanlaması

Bakanlık'tan ekmeğe zam yalanlaması.16224
  • Giriş : 27.07.2018 / 13:23:00

Ticaret Bakanlığı'ndan ekmeğe zam konusunda yalanlaması geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Ticaret Bakanlığı, basında yer alan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de tepki gösterdiği yüzde 15 zam geldiği haberlerini yalanladı.

Ticaret Bakanlığı, "Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ne ülke genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu doğrultuda ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması yaptı.

TRT

Meclis'te yeter sayıları 50 milletvekili değişti

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Asgari ücret 1.603, açlık sınırı 1.738 TL

Asgari ücret 1.603, açlık sınırı 1.738 TL

Türk-İş yapılan araştırmaların sonucunu kalem kalem paylaştı.

Dolar güne böyle başladı

Dolar güne böyle başladı

Dünya gündemi ve piyasalardaki son hareketlilik ile dolarda son durum 4,85 TL oldu.

 

Bakanlıktan dar gelirlilere 'kaplıca' müjdesi

Bakanlıktan dar gelirlilere 'kaplıca' müjdesi

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'ndan dar gelirlilere iyi haber geldi.

Kanal İstanbul için yasal düzenleme yapılacak

Kanal İstanbul için yasal düzenleme yapılacak

Kanal İstanbul'la ilgili Plan Bütçe Komisyonunda önemli kararlar alınacak.

 

Benzine zam geldi!

Benzine zam geldi!

Vatandaşa kötü haber Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan geldi.

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

Ekonomiye dair önemli açıklama Türkiye İstatistik Kurumu'ndan geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya