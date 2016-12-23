Bakanlık'tan Fırat Kalkanı açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan basın ve yayın organlarında yer alan haberler üzerine Fırat Kalkanı Harekatı hakkında açıklama yapıldı.
Fırat Kalkanı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile ortak olarak başarı ile birlikte yürütülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Bazı basın ve yayın organlarında Fırat Kalkanı Harekatı'nda ikmal faaliyetlerine ilişkin asılsız haberler yer almaktadır.
Fırat Kalkanı Harekâtının başladığı 24 Ağustos 2016 tarihinden itibaren lojistik fonksiyon sahalarına giren tüm konularda birliklerin muharebe müessiriyetini en üst seviyede tutacak şekilde faaliyetler sürdürülmektedir.
Sınır ötesinde üs bölgelerinin açılması ile beraber personelin ibatesinin en iyi şekilde sağlanabilmesi maksadıyla ilgili Mülki İdare Amirlikleri de görevlendirilmiştir.
Sonuç olarak; harekât bölgesinin tüm istekleri, TSK adına ikmal faaliyetlerini yürütmekten sorumlu olan Milli Savunma Bakanlığı ve K.K.K.lığınca mevcut ikmal/tedarik sistemi içerisinde eksiksiz olarak karşılanmaktadır.
Kahraman askerlerimiz Vatan ve Millet savunması uğrunda canlarını hiçe sayarak büyük bir öz veriyle mücadelelerini sürdürmektedirler.
Hükümetimiz askerlerimizin yurt içinde ve dışında her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmuştur.
Aziz Milletimiz, ordusunun yanındadır. Türkiye, 'tek yürek' Fırat Kalkanı Harekatını desteklemektedir.
Aziz Milletimiz ve Devletimizin desteğiyle Fırat Kalkanı Harekatımız planlandığı gibi başarıyla devam etmektedi."
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