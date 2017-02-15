Bakanlık'tan Suriyelilere bir destek daha
Suriyeliler için tesis edilen güvenli bölgede oluşan içmesuyu ihtiyacı için harekete geçen Orman ve Su İşleri Bakanlığı, hem Suriye tarafında hem de Cilvegözü’nde çalışmalara başladı. Harpten kaçan vatandaşların güvenli bir şekilde ikamet etmesi gayesiyle kurulan güvenli çadır şehirlerde yaşayan vatandaşların içmesuyu ihtiyacını karşılamak için sondaj çalışmalarına devam ediliyor.
Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Suriye tarafında kurulan kamp sahalarında da jeofizik etütler yapılarak 2 adet kuyu açıldı. Yapılan çalışmalarla hem Suriye hem de Cilvegözünde oluşturulan kamp yerlerinde ikamet eden toplam 35 bin kişinin içmesuyu ihtiyacı karşılanacak.
Suriyeli Kardeşlerimizin İçme ve Kullanma Suyu İhtiyacını Karşılayacağız
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ülke olarak Suriyeli mazlumlar için ellerinden gelen ne varsa yaptıklarını kaydederek şunları söyledi:
“Bakanlık olarak kamp yerlerinin tesis edilmesi başta olmak üzere hem iş makinası hem de personel desteği verdik. Şimdi de buralarda yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacağız. Şu ana kadar 2 adedi Suriye 1 adedi de Cilvegözünde olmak üzere toplam 3 kuyuyu açtık. Açacağımız kuyularla günde 3,5 milyon litre su temin ederek buradaki vatandaşların su ihtiyacını karşılamış olacağız.”
DİĞER HABERLER
HÜDA PAR referandum oyunu açıkladı!
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan referandum hakkında önemli bir açıklama geldi.
Reina katliamı planlayıcısı hakkında gelişme
Reina saldırısını planlayan isim hakkında önemli bir bilgi kaydedildi.
Beyoğlu'nda güvenlik önlemleri artırıldı
İstanbul Beyoğlu'nda güvenlik önlemlerinin arttırıldığını açıkladı.
MHP'li isim FETÖ'den gözaltına alındı!
Bilecik Söğüt İlçesi'nde MHP'li Genel Meclis Üyesi Tevfik Özütürk gözaltına alındı.