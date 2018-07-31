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Bakanlıktan açıklama geldi

Bakanlıktan açıklama geldi.24675
  • Giriş : 31.07.2018 / 16:29:00

Türkiye'nin konuştuğu olay ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

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Aydın'ın Kuyucak ile Denizli'nin Sarayköy istasyonları arasında hattın kuvvetli yağmurlar sebebiyle hasar gördüğü demiryolunda atlatılan tehlike ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, aşırı yağışların sele dönüşmesi nedeniyle hasar gören demiryolu hattının dün saat 19.40'tan itibaren tren trafiğine kapatıldığı belirtildi. Hattın çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden tren trafiğine açıldığı bildirilen açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın son dönemde ülke çapında artan aşırı yağışlar nedeniyle ulaşımı etkileyecek herhangi bir durumla karşılaşılmaması amacıyla bakım ekipleri tarafından kontrollerin artırılması talimatı verdiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dün Aydın’ın Kuyucak ile Denizli’nin Sarayköy istasyonları arasındaki kilometre 217 380 ile 190 100 arasındaki hattan sorumlu demiryolu bakım ve kontrol personeli tarafından, aşırı yağışın sele dönüşerek demiryolunun hasar gördüğü tespit edilmiş ve saat 19.40’ dan itibaren tren trafiğine kapatılmıştır. Durumun son anda fark edilmesi veya makinistler fark edip kazayı önledi gibi bir durum söz konusu değildir."

HÜRRİYET

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