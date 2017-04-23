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Bakanlıktan köprüye zam açıklaması!

Bakanlıktan köprüye zam açıklaması!.19850
  • Giriş : 23.04.2017 / 16:11:00

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile ilgili bakanlıktan açıklama geldi.

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8 Mart'ta uygulamaya konulan zam ile ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, yapılan fiyat güncellemesinin yeni olmadığını, yeni bir zam gibi haberlere konu edilmesinin yanlış olduğunu bildirdi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bazı basın yayın kuruluşlarında ’Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantılı yol ücretlerine yüzde 23 oranında zam yapıldı’ şeklinde yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yap-işlet-devret yöntemi ile yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları geçiş ücreti, yapılan sözleşmeye göre köprü için KDV hariç 3 ABD doları, otoyol için ise kilometre başına KDV hariç 0.08 ABD dolarıdır. Geçiş fiyatları, sözleşme gereği her sene Ocak ayının 2’nci günü için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen ABD doları alış kuru ve Birleşmiş Milletler Tüm Kentsel Tüketici Fiyatları Endeksine göre ABD doları enflasyonu güncellemesi yapılmaktadır. 2016 yılı için Merkez Bankası tarafından 2.9181 TL olarak belirlenen ABD doları döviz kuru, 2017 yılı için 3.5192 TL olarak ilan edilmiş ve tarifelere yansıtılarak 2 Ocak 2017 itibari ile uygulanmaya başlanmıştır. Ancak Birleşmiş Milletler ABD doları enflasyonu güncellemesi Şubat 2017’de açıklanması nedeniyle yüzde 2.09 olarak belirlenen ABD doları enflasyon farkı 8 Mart 2017 tarihinde tarifelere yansımıştır. Söz konusu haberlerde yüzde 23 oranında bir zam yapıldığı öne sürülmektedir. Oysa 1 Ocak 2017 tarihinde açıklanan geçiş ücretlerine ilaveten Birleşmiş Milletler ABD doları enflasyonu güncellemesi ile sadece yüzde 2.09 seviyesindedir. Sözleşme gereği yapılan ve 8 Mart’ta uygulanan fiyat güncellemesinin yeni yapılmış bir zam gibi habere konu edilmesi kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye sebebiyet vermektedir. Her yıl Ocak ayının 2’nci gününde belirlenen döviz kuru karşılığı Türk lirasına, ABD doları enflasyon farkı (artış veya azalış olabilir) ilave edilerek Şubat ayı sonunda yıl sonuna kadar geçerli olan fiyat belirlenmektedir" denildi.

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