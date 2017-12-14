Facebook Twitter Rss

Bakanlıktan kritik uyarı: Bakanımız adına...

Bakanlıktan kritik uyarı: Bakanımız adına....15938
  • Giriş : 14.12.2017 / 20:18:00

Bakan Ahmet Arslan'ın adını kullanan bazı dolandırıcıların, bazı kuruluşlardan para talep ettiği uyarısında bulunuldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Bakanlıktan vatandaşların dolandırıcılara itibar etmemesi için önemli bir uyarı yapıldı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şu şekilde,

"Bir takım dolandırıcıların Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan adına bazı kurum ve kuruluşlardan, kişilerden veya özel sektör kuruluşlarından para talep ettiğine ilişkin bilgilere ulaşılmıştır. Bu kapsamda basın açıklaması yapılması gereği doğmuştur.

Herhangi bir şekilde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan adına, Bakanlığımız veya Bakanlığımız yöneticileri adına böyle bir talebi olan kişilere itibar edilmemesi ve adli mercilere şikayette bulunulması önemle rica olunur.

Söz konusu dolandırıcıların yakalanması ve haklarında işlem yapılmasına ilişkin resmi süreç başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Türkiye'den tarihi 'Kudüs' adımı!

Flaş! Maden arama iptal!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

TSK'dan üçlü zirve açıklaması!

TSK'dan üçlü zirve açıklaması!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde Irak Genelkurmay Başkanı ve ABD'li komu

Flaş! Maden arama iptal!

Flaş! Maden arama iptal!

Gökçeada’da altın ve gümüş aramak için başvuruda bulunan Merih Madencilik, başvuruyu geri çekti.

 

Gaziantep'te 35 kişi ByLock'yan gözaltında

Gaziantep'te 35 kişi ByLock'yan gözaltında

FETÖ soruşturması kapsamında Gaziantep'te operasyon düzenlendi.

Muğla'nın Datça ilçesi de imara açıldı!

Muğla'nın Datça ilçesi de imara açıldı!

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Kargı Koyu'na yakın alan imara açıldı.

 

Trabzon'da fuhuş operasyonu: 57 gözaltı

Trabzon'da fuhuş operasyonu: 57 gözaltı

Trabzon'da polis ekipleri, fuhuşa karşı operasyon düzenledi.

Çevik Kuvvet'i işgal girişimine müebbet hapis!

Çevik Kuvvet'i işgal girişimine müebbet hapis!

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde Çevik Kuvvet'i işgal etmeye çalışan darbecilere ceza yağdı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya