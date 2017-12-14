Bakanlıktan kritik uyarı: Bakanımız adına...
Bakanlıktan vatandaşların dolandırıcılara itibar etmemesi için önemli bir uyarı yapıldı.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şu şekilde,
"Bir takım dolandırıcıların Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan adına bazı kurum ve kuruluşlardan, kişilerden veya özel sektör kuruluşlarından para talep ettiğine ilişkin bilgilere ulaşılmıştır. Bu kapsamda basın açıklaması yapılması gereği doğmuştur.
Herhangi bir şekilde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan adına, Bakanlığımız veya Bakanlığımız yöneticileri adına böyle bir talebi olan kişilere itibar edilmemesi ve adli mercilere şikayette bulunulması önemle rica olunur.
Söz konusu dolandırıcıların yakalanması ve haklarında işlem yapılmasına ilişkin resmi süreç başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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