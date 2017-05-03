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Bakanlıktan 'Rus general' açıklaması

Bakanlıktan 'Rus general' açıklaması.26827
  • Giriş : 03.05.2017 / 08:48:00

Ardahan'da bulunan Rus generalin cesedi ile ilgili bakanlıktan açıklama geldi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ardahan'ın Karagöl İlçesinde bulunan Rus Tümgeneral Vasily Geyman'a ait olduğu iddia edilen ve tabutun içinde olması gerektiği düşünülen pırlanta kılıç ile ilgili açıklama yaptı.

1877-1878 Osmanlı - Rus savaşında (93 Harbi) ölen Rus Tümgeneral Vasiliy Geyman’a ait olduğu düşünülen tabutun içinde pırlanta bir kılıcın da olması gerektiği yönünde Rus medyasında çıkan haberler yeni tartışma başlattı.

Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'a konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, tabutun heyet huzurunda açıldığını vurguladı. Heyetin Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı’nın gözetiminde polis, Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Müdürlüğü temsilcisi ve arkeologlardan oluştuğunu belirten yetkililer, tabutun Ardahan halkının gözleri önünde açıldığını söyledi.

Yetkililer, “Kılıç olsaydı bunu saklamazdık. Bütün Ardahan halkı seyrederken kapak açıldı. İçinde kılıç olmadığı gibi herhangi bir taşınır kültür varlığı da bulunmadı.

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