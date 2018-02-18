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Bakanlıktan 'şehit sorgulama' için açıklama

Bakanlıktan 'şehit sorgulama' için açıklama.25007
  • Giriş : 18.02.2018 / 08:54:00

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sunulan "Şehit Listesi Sorgulama" uygulamasıyle ilgili flaş bir açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Şehit sorgulama hizmeti MSB tarafından vatandaşın hizmetine açılmıştı. Vatandaşlar şehit listesinde sorgulama yapabilmek için adeta MSB'nin resmi sitesine akın ettiler. Kısa süre içerisinde sistem yoğunluktan dolayı yavaşlayarak MSB tarafından askıya alınmasına neden oldu. 

Sistemdeki aşırı yoğunluk nedeniye Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesine bile şuan giriş yapılamıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada yoğunlukla ilgili olarak bilgi verildi. Açıklamada "Hizmet iyileştirme çalışmaları sebebiyle sorgulama sayfası geçici olarak kapatılmıştır. İlgili çalışma tamamlandıktan sonra hizmet tekrar kullanıma sunulacaktır." 

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