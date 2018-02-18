Bakanlıktan 'şehit sorgulama' için açıklama
Şehit sorgulama hizmeti MSB tarafından vatandaşın hizmetine açılmıştı. Vatandaşlar şehit listesinde sorgulama yapabilmek için adeta MSB'nin resmi sitesine akın ettiler. Kısa süre içerisinde sistem yoğunluktan dolayı yavaşlayarak MSB tarafından askıya alınmasına neden oldu.
Sistemdeki aşırı yoğunluk nedeniye Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesine bile şuan giriş yapılamıyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada yoğunlukla ilgili olarak bilgi verildi. Açıklamada "Hizmet iyileştirme çalışmaları sebebiyle sorgulama sayfası geçici olarak kapatılmıştır. İlgili çalışma tamamlandıktan sonra hizmet tekrar kullanıma sunulacaktır."
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