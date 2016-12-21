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Bakanlıktan tecil süresi için açıklama geldi

Bakanlıktan tecil süresi için açıklama geldi.13341
  • Giriş : 21.12.2016 / 13:48:00

Savunma Bakanlığı, askerlik tecili ile ilgili açıklama yaptı.

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'Askerlik tecil süreleri geri çekildi' şeklinde basında yer alan haberler üzerine Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Basında yer alan bu haberler üzerine açıklama yapıldı ve  Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden dedikodular yalanlandı.

Çeşitli forumlarda, sözlüklerde ve sosyal medya platformlarında dolaşan iddia asker adaylarını harekete geçirdi.

İLK İKİ MADDEDE TECİL SÜRESİNİN NASIL HESAPLANDIĞI HATIRLATILDI

1. Öğrenci ertelemeleri 1111 sayılı Kanunun 35'nci Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre Üniversiteler tarafından kimlikleri bildirilen yükümlülerin askerlikleri 2 senelik öğrenim süresi için 4 yıl, 4 senelik öğrenim süresi için 7 yıl, 6 senelik öğrenim süresi için 9 yıl olarak okula ilk kayıt yaptırdıkları yıldan itibaren ertelenebilmektedir. Erteleme süreleri, lisans/ön lisan eğitimde 29 yaşını aşmamakta Lisans üstü eğitimlerde ise 35 yaşına çıkabilmektedir.

2. Öğrencilerin mezuniyeti veya okulu terk etmelerinde ise, bu ertelemeleri iptal edilerek yükümlülerin yoklama için gerekli işlemleri başlatılmaktadır. Bununla birlikte öğrenciler öğrenimlerini terk ettikleri veya mezun oldukları tarihten itibaren 1 veya 2 sene süreyle sevk tehirleri haklarını kullanabilmektedirler.

YANLIŞ YORUMLAMADAN KAYNAKLANIYOR, DEĞİŞİKLİK YOK
3. Örneğin 2012'de 4 senelik bir fakülteye kaydolan öğrencinin askerliği 2019 yılı sonuna kadar ertelenmektedir. Öğrenci 2016 yılında mezun olduğu takdirde mevcut erteleme süresi iptal edilerek yoklama için gerekli işlemler başlatılmaktadır. Bu nedenle, basında çıkan haberlerin yanlış yorumlamadan kaynaklandığı, uygulamada bir değişiklik olmadığı görülmektedir

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