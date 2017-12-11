Bakırköy'deki yıkımda 1 işçi hayatını kaybetti
Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri'nin yıkımında korkunç bir kaza meydana geldi. Bakırköy belediyesi bünyesinde çalışan bir işçi, yıkım sırasında başına demir isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Yıkılan tesisi işleten şirketin yetkilileri Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na tepki gösterdi. Zabıtalarla bu kişiler arasında kavga çıktı. Kavgaya Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu da karıştı. Kerimoğlu'nun "Gel buraya gününü göstereyim" dediği kameralara yansıdı.
HÜRRİYET
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