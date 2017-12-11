Facebook Twitter Rss

Bakırköy'deki yıkımda 1 işçi hayatını kaybetti

Bakırköy'deki yıkımda 1 işçi hayatını kaybetti.22039
  • Giriş : 11.12.2017 / 10:35:00
  • Güncelleme : 11.12.2017 / 11:18:52

Bakırköy'deki yıkımda yaşanan kazada 1 işçi hayatını kaybetti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri'nin yıkımında korkunç bir kaza meydana geldi. Bakırköy belediyesi bünyesinde çalışan bir işçi, yıkım sırasında başına demir isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Yıkılan tesisi işleten şirketin yetkilileri Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na tepki gösterdi. Zabıtalarla bu kişiler arasında kavga çıktı. Kavgaya Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu da karıştı. Kerimoğlu'nun "Gel buraya gününü göstereyim" dediği kameralara yansıdı.

HÜRRİYET

Eski belediye başkanı FETÖ'den gözaltında

Trump günde 4 saat TV başında

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Müjde! Yeni metro hattı açılıyor!

Müjde! Yeni metro hattı açılıyor!

İstanbul'da açılması heyecanla beklenen Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattı açılıyor.

Adana'da fabrikada çıkan yangın korkuttu!

Adana'da fabrikada çıkan yangın korkuttu!

Adana Yüreğir ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu.

 

Reina katliamcısının eşi savunma yaptı

Reina katliamcısının eşi savunma yaptı

Reina katliamcısının eşi Zarina Nurullayeva savunma yaptı.

Kayseri'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı!

Kayseri'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı!

FETÖ soruşturması kapsamında Kayseri'de operasyonlar düzenlendi.

 

Tekirdağ'da 2 kişi FETÖ'den gözaltına alındı

Tekirdağ'da 2 kişi FETÖ'den gözaltına alındı

FETÖ soruşturması kapsamında Tekirdağ'da operasyonlar düzenlendi.

Ve Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak!

Ve Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak!

Galata Köprüsü, bakım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya