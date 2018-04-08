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Bakırköy-Kirazlı metrosunda son durum ne?

Bakırköy-Kirazlı metrosunda son durum ne?.30228
  • Giriş : 08.04.2018 / 14:11:00

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bakırköy-Bağcılar Kirazlı metrosu çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.

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Bağcılar'da düzenlenen toplantıda Çağırıcı, metro çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bakırköy-Bağcılar Kirazlı metrosuna yakın bir zamanda kavuşacağız. Bu sayede 12 dakikada Bakırköy sahile gidebileceğiz. Bu ilgi ve alaka bizleri de çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Hükümet konağı ve belediye hizmet binasının kaba inşaatının bittiğini, bu sene sonunda hizmete geçeceğini aktaran Çağırıcı, şunları kaydetti:

"Bakırköy- Bağcılar Kirazlı metro hattı ile Molla Gürani metro istasyonuna yakın bir zamanda kavuşacak. Bu sayede 12 dakikada Bakırköy sahile inebileceğiz ve bu hat bütün metrolarla bağlantılı olacak. Toplamda 7 metroya kavuşmuş olacağız."

TRT

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