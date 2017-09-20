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Balıkesir'de 2 yolcu minibüsü çarpıştı!

Balıkesir'de 2 yolcu minibüsü çarpıştı!.17085
  • Giriş : 20.09.2017 / 10:44:00

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan kazada 41 kişi yaralandı.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 41 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi ile  Balıkesir'in Edremit ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan Tolga Emre  yönetimindeki 10 M 15024 plakalı minibüs, Akçay Mahallesi yakınlarında yolcu  almak için duran Mehmet Sait idaresindeki 10 M 15097 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada aralarında okullarına gitmek üzere minibüslere binen ortaokul  ve lise öğrencilerinin de bulunduğu 41 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine  gelen 112 Acil Servis ekiplerince Edremit'teki hastanelere kaldırıldı.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, yaptığı açıklamada, yaralıların hayati  tehlikelerinin bulunmadığını belirterek, "Şu an için 29 yaralı Edremit Devlet  Hastanesine, 12 yaralı da Özel Körfez Hastanesine kaldırıldı. 16'sı 18 yaşın  altında olan yaralıların görünüş itibarıyla hayati tehlikeleri bulunmamaktadır."  ifadesini kullandı.

TRT

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