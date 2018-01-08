Balıkesir'de 3,5 büyüklüğünde deprem!
Balıkesir Edremit Körfezi'nde 3,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken konuya ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.
AFAD'ın resmi internet sitesinde edinilen bilgiye göre, saat 16.25'de merkez üssü Edremit Körfezi açıkları olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. deprem Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Havran ve Gömeç ilçelerinde hissedildi. Yerin 13 buçuk kilometre altında meydana gelen deprem herhangi bir maddi hasara sebep olmadı.
TRT
DİĞER HABERLER
Suriye'de TSK konvoyuna saldırı!
Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait konvoya saldırı düzenlendi.
25 askerin şehit olduğu kazada gelişme
Afyonkarahisar'da 2012 yılında yaşanan patlama ile ilgili davada gelişme yaşandı.
3 akademisyene yakalama kararı!
FETÖ soruşturması kapsamında 3 akademisyen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Tokat'ta FETÖ operasyonu: 23 kişi gözaltında
AYM'den müftülere nikah yetkisi kararı
Anayasa Mahkemesi, müftülere verilen nikah yetkisi ile ilgili kararını verdi.
Erdoğan istedi, 3 kat tıraşlandı
Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin karşısına yapılmak istenen çok katlı rezidanslar, güvenlik ve estetik