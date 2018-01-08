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Balıkesir'de 3,5 büyüklüğünde deprem!

Balıkesir'de 3,5 büyüklüğünde deprem!.19030
  • Giriş : 08.01.2018 / 17:09:00

Balıkesir'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Balıkesir Edremit Körfezi'nde 3,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken konuya ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

AFAD'ın resmi internet sitesinde edinilen bilgiye göre, saat 16.25'de merkez üssü Edremit Körfezi açıkları olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. deprem Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Havran ve Gömeç ilçelerinde hissedildi. Yerin 13 buçuk kilometre altında meydana gelen deprem herhangi bir maddi hasara sebep olmadı.

TRT

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