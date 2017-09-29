Balıkesir'de 3'lü infaz!
Bandırma'dan korkunç bir haber geldi! Elde edilen bilgilere göre 3 kişinin başlarından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Bandırma İlçesi Ayyıldız Mahallesi Çöplük yolunda bugün akşam saatlerinde, yoldan geçen vatandaşlar, park halindeki kapıları açık otomobili fark edip, yanına gitti. Aracın yanında bir kişinin yerde yattığı, içerisinde de iki kişinin hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşları 35 ile 45 arasında değişen 3 erkeğin öldüğünü tespit etti. Başlarından tabancayla vurularak öldürülen 3 kişinin cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bandırma Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Öldürülen kişilerin Sinan Demir (45), Özgür Güven (19) ve İlhan Küçükşahin (30) olduğu belirlendi.
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