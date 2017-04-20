Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem!
Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi’nin verdiği bilgiye bugün saat 17.11’de, merkez üssü Balıkesir’in Bigadiç ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yerin 7.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı. Bigadiç ve çevre ilçelerde hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
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