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Balıkesir'de art arda 3 deprem birden

Balıkesir'de art arda 3 deprem birden.18079
  • Giriş : 29.12.2016 / 14:03:00

Balıkesir'de son 24 saatte art arda 3 deprem birden meydana geldi.

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Balıkesir son 24 saatte 10 kez sallandı. Sındırgı ilçesinde 3.4 ve 3.3 büyüklüğünde yaşanan depremlerde can ve mal kaybı meydana gelmediği bildirildi.

Depremlerin şiddeti hakkında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.

Sındırgı ilçesi 3.4 ve 3.3 şiddetindeki depremlerle peşpeşe 3 kez sallandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, depremlerin ilki gece saatlerinde oldu.Gece yarısı 00:32'de meydana gelen depremin merkez üssü Sındırgı Kozlu olarak belirtilirken, 3.3 şiddetindeki sarsıntı Sındırgı ilçesinde hissedildi.

Ardından 00.52'de 3.3 şiddetinde bir deprem daha meydana gelirken, saat 01.08'de 3.4 şiddetinde 3. kez deprem meydana geldi. Depremlerde herhangi bir zarar oluşmazken, vatandaşlar tedirgin oldu. Öte yandan Balıkesir'de son 24 saatte 10 deprem meydana geldi.

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