Balıkesir'de düğün dönüşü facia: 2 ölü, 8 yaralı
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğünden gelen yolcuları taşıyan minibüs devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Dursunbey Arıklar Mahallesi'nde yakınlarının düğünden dönen yolcuları taşıyan bir minibüs devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 8 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Bölgeye ambulanslar ve acil yardım ekipleri sevk edildi.
TRT
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