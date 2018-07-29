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Balıkesir'de düğün dönüşü facia: 2 ölü, 8 yaralı

Balıkesir'de düğün dönüşü facia: 2 ölü, 8 yaralı.26101
  • Giriş : 29.07.2018 / 16:11:00

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

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Büyüyen Beşik

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğünden gelen yolcuları taşıyan minibüs devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Dursunbey Arıklar Mahallesi'nde yakınlarının düğünden dönen yolcuları taşıyan bir minibüs devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 8 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Bölgeye ambulanslar ve acil yardım ekipleri sevk edildi.

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