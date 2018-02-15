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Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı.14171
  • Giriş : 15.02.2018 / 11:17:00

FETÖ soruşturması kapsamında Balıkesir'de operasyonlar düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyon kapsamında, örgütle bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan H.A. ve H.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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