Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 25 kişi gözaltında
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Balıkesir'de düzenlenen operasyonda örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen 25 kişi gözaltına alındı.
FETÖ-PDY Silahlı Terör Örgütünün şifreli haberleşme programı bylock kullandıkları tespit edilen üyelerine yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir, İstanbul, İzmir, Manisa, Denizli, Kütahya, Malatya, Kırıkkale ile birlikte 8 ilde ve 36 ayrı noktada 31 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
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