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Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 25 kişi gözaltında

Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 25 kişi gözaltında.14171
  • Giriş : 14.12.2017 / 16:58:00

FETÖ soruşturması kapsamında Balıkesir'de operasyonlar düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Balıkesir'de düzenlenen operasyonda örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen 25 kişi gözaltına alındı.

FETÖ-PDY Silahlı Terör Örgütünün şifreli haberleşme programı bylock kullandıkları tespit edilen üyelerine yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir, İstanbul, İzmir, Manisa, Denizli, Kütahya, Malatya, Kırıkkale ile birlikte 8 ilde ve 36 ayrı noktada 31 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

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