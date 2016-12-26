Baloğlu: Türkiye asla diz çökmeyecek
Gündemi değerlendiren Mustafa Baloğlu; “Terör ile bir takım odaklar ülkeyi kaosa sürüklemek istiyor. Ama Türkiye asla diz çökmeyecek” dedi.
Akşehir Kültür Merkezi’nde yapılan AK Parti Akşehir İlçe Danışma Meclisi’ne AK Parti Konya Milletvekili Dr. Mustafa Baloğlu, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdullah Bahadır Örs, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, mahalle başkanları ile partililer katıldı.
Örs; “Gün vatanı bayrağı ve birliği koruma günü”
Divan Heyeti’nin oluşturulmasından sonra kürsüye gelen AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdullah Bahadır Örs, “Gün vatana, bayrağa, milletin bütünlüğünü korumak için gerekli olan değerlere sahip çıkma günüdür. Hayatının henüz baharında gencecik fidanlarımız şehit olurken, babasız-annesiz kalan küçücük evlatlar, gözyaşları sel olan analar, babalar eşler var iken ne istediğimize ne talep ettiğimize bir kez daha bakmamız da fayda var diye düşünüyorum” şeklinde ifade etti.
Akşehir’e 262 milyonluk yatırım…
Akşehir’e yapılan ve önümüzdeki dönem projeleri hakkında bilgi veren Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir’e 262 Milyon liralık yatırım çalışmaları olduğunu kaydetti. Başkan Akkaya; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 hedeflerine ulaşmak için ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi geliştirmeye devam ediyoruz. Gerçekten ilçemizde hükümetimizin de desteği ile birçok yatırıma imza attık. Eğitim, sağlık, yerel yönetim, sosyal ve kültürel yatırımlarla ilçemiz daha da ileriye taşınacak. Yapılan yatırımlar sadece rakamla ifade edilecek kadar kolay değil. Yeter ki bunları görmek isteyen göz olsun. Bizler her zaman için halkımızın hizmetindeyiz” ifadelerine yer verdi.
Baloğlu: “Türkiye asla diz çökmeyecek”
İlçe Başkanı Örs’ün ardından kürsüye gelen AK Parti Konya Milletvekili Dr. Mustafa Baloğlu, gündemi değerlendirdi. Terör ile bir takım odakların ülkeyi kaosa sürüklemek istediklerini vurgulayan Baloğlu, şunları dile getirdi; “Ülkemize yapılan yatırımlara bakıyorlar karşılarında gelişen, güçlenen bir Türkiye var. İşte bunu durdurmak için bir takım hain planlar yürütüyorlar. Gezi olayları, 17-25 Aralık olayları, 15 Temmuz Darbe Girişimi, ekonomik darbe, ülkemizde bazı illerde yapılan hain bomba girişimleri, doğu ve güney doğu bölgemizde güvenlik güçlerimize yönelik saldırılar gibi birçok girişimle ülkemizi kaosa sürüklemek ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın koyduğu 2023 hedefimize ulaşmamıza engel olmak istiyorlar. Ama 15 Temmuz’da tankların, tüfeklerin karşısında duran bu millet olduğu sürece asla ve asla ülkemiz diz çökmeyecek. Başaramayacaklar.”
Baloğlu; “Gelişen bir Akşehir var”
İlçe yatırımlarına da değinen AK Parti Konya Milletvekili Dr. Mustafa Baloğlu; “İlçemize yapılan yatırımlara baktığımızda gelişen bir Akşehir olduğunu görüyoruz. Başta eğitim, sağlık, yerel yönetim yatırımları, sosyal ve kültürel yatırımlar anlamında Akşehir gelişmeye devam ediyor. Bakıldığında sadece Eğitim anlamında ilçemize 50 milyon liraya yakın yatırım yapıldı. Büyükşehir yasası ile Mahallelerimize, taşkın korumadan tutun gölet yapımlarına kadar yapılan yatırımlar. Doğalgazın ilçemize getirilmesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz yenileme aşamasında ve en yakın sürede hizmete açılacak. Mühendislik Fakültesi’nin ilçemize gelmesi adına çalışmalarımız sürüyor. Gençlerimize yönelik önemli çalışmaların yapıldığı Gençlik Merkezi, ASEM Şehir Konağı, Hükümet binamız, vergi dairesi binamız, yeni kültür merkezimiz, arasta restorasyonumuz, dudu kadın çarşısı, cami restorasyonları, yeni KYK kız yurdu, fakülte binamız, liselerimize yapılan pansiyonlarımız, TOKİ tarafından Doğrugöz Mahallemize yapılacak olan yeni konutlar, yeni asfalt plentinin kurulması, yeni adliye binası, ilçe emniyet müdürlüğü yeni hizmet binası yapımı, Planeteryum (Bilim Merkezi) yapımı ve daha birçok yatırıma imza atıldı ve atmaya da devam edeceğiz inşallah ” dedi.
61. İlçe Danışma Meclisi görüş ve önerilerin ardından genel bir değerlendirme yapılması ile sona erdi.
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