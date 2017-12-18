Bangladeş'te izdiham: 10 kişi can verdi!
Bangladeş'in Chittagong kentinde şok olay. Jamal Khan bölgesinde bir cenaze töreninde çıkan izdihamda 10 kişi hayatını kaybederken 15'ten fazla kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Yetkililer, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu kaydederek, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.
HÜRRİYET
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