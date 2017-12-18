Facebook Twitter Rss

Bangladeş'te izdiham: 10 kişi can verdi!

Bangladeş'te izdiham: 10 kişi can verdi!.10647
  • Giriş : 18.12.2017 / 16:04:00

Bangladeş'in Chittagong kentinde yaşanan izdihamda 10 kişi öldü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Bangladeş'in Chittagong kentinde şok olay. Jamal Khan bölgesinde bir cenaze töreninde çıkan izdihamda 10 kişi hayatını kaybederken 15'ten fazla kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu kaydederek, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

HÜRRİYET

Lucescu öve öve bitiremedi: Beşiktaş zirvede

ÖSYM açıkladı! YKS başvuru ücretleri belli oldu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Şok karar sonrası ertelenmişti! ABD tarih verdi!

Şok karar sonrası ertelenmişti! ABD tarih verdi!

Amerika Birleşik Devletleri, Pence'in Ortadoğu ziyareti ile ilgili tarih verdi.

Suudi Arabistan'da patlama sesleri duyuldu!

Suudi Arabistan'da patlama sesleri duyuldu!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama sesi duyuldu.

 

İsrail'den Trump'a Kudüs teşekkürü

İsrail'den Trump'a Kudüs teşekkürü

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'a teşekkürlerini iletti.

Rus savaş uçağı düştü!

Rus savaş uçağı düştü!

Polonya'da Rusya'ya ait bir savaş uçağının düştüğü açıklandı.

 

170 uçak seferi iptal edildi

170 uçak seferi iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 170 uçak seferi iptal edildi.

1 milyon 600 bin vatandaşın borcu silinecek

1 milyon 600 bin vatandaşın borcu silinecek

Güney Kore'de 1 milyon 600 bin vatandaşın borcu silinecek.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya