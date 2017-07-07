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Bank Asya ödemeleri ile ilgili açıklama geldi

Bank Asya ödemeleri ile ilgili açıklama geldi.23851
  • Giriş : 07.07.2017 / 12:26:00

Bank Asya ödemeleri ile ilgili Nurettin Canikli'den açıklama geldi.

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Bank Asya ödemeleri ile ilgili açıkma yapan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Vakıf Katılım tarafından 15 Haziran itibariyle toplam 437,5 milyon TL tutarında sigortalı katılım fonu ödemesi yapılacağını bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Bank Asya  sigortalı katılım fonu ödemelerine ilişkin olarak, Vakıf Katılım Bankası AŞ  tarafından 15 Haziran itibarıyla toplam 437,5 milyon lira tutarında ödeme  yapıldığını belirterek, "Bu tarih itibarıyla henüz ödeme yapılmayan tutar 536,9  milyon lira olup, bu tutarın 118,8 milyon liralık kısmı üzerinde ödemeye herhangi  bir engel bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.Canikli, yaptığı yazılı açıklamada, Bank Asya'da 100 bin lira altı  sigorta kapsamında olduğu belirlenen 1 milyon 163 bin 762 mudiye ait toplam 974  milyon 402 bin 306 liradan, TMSF ve iştiraklerine borcu bulunduğu belirlenen 722  mudiye ait 70 bin 22 lira mahsup edildikten sonra geriye kalan 974 milyon 332 bin  283 liranın, ödemelere aracılık etmesine karar verilen Vakıf Katılım'a 2 Aralık  2016'da aktarıldığını ve 5 Aralık itibarıyla banka tarafından fiilen ödemelere  başlandığını hatırlattı. Canikli, şu bilgileri paylaştı:

"1 Ocak 2014 tarihi ile Bankanın Fonun yönetimine geçtiği 3 Şubat 2015  tarihi arasında FETÖ/PDY elebaşının çağrısıyla eş zamanlı olarak yeni hesap açmak  ya da mevcut hesabına ilave para yatırmak suretiyle hesabında 5 bin lira ve  üzerinde artış gerçekleşenlerle FETÖ/PDY terör örgütüne yardım toplanmasına  aracılık ettiği belirlenen şahıslara ait hesaplar, sigorta kapsamına alınması  amacına matuf olarak bölünerek yatırıldığı şüphesi uyandıran hesaplarla basın  yayın organlarında hakkında örgüt bağlantısı nedeniyle yayınlar yapılmakla  birlikte hesabı üzerinde bloke tesis edilmediği belirlenen şahısların hesapları  üzerine Bank Asya Teftiş Kurulu'nun raporları üzerine Fon Kurulu kararıyla bloke  tesis edilmiştir.

Ayrıca, kayyum atanan şirketlerin gerçek kişi ortakları ile MASAK  tarafından bildirilen hakkında savcılık makamlarınca inceleme yapılan şahısların  hesapları üzerine de aynı şekilde bloke tesis edilmiştir.Bank Asya teftiş raporları kapsamında 40 bin 291 mudinin 349 milyon  541 bin 707 liralık katılım fonuna bloke tesis edildi. Denetim Dairesi raporları  kapsamında 122 mudinin 1 milyon 451 bin 999 liralık, kayyum şirketleri ortakları  kapsamında 239 mudinin 1 milyon 326 bin 452 liralık, MASAK incelemesi kapsamında  6 bin 300 mudinin 18 milyon 793 bin 404 liralık katılım fonu bloke edildi."

Vakıf Katılım tarafından 15 Haziran tarihi itibarıyla toplam 437  milyon 549 bin 269 lira tutarında sigortalı katılım fonu ödemesinin yapıldığını  bildiren Canikli, söz konusu tarih itibarıyla henüz ödeme yapılmayan tutarın 536  milyon 853 bin 43 lira olduğunu ve bu tutarın 118 milyon 757 bin 25 liralık kısmı  üzerinde ödemeye herhangi bir engel bulunmadığını kaydetti.

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